С. Уильямс: почему в 36 лет и став мамой я должна хотеть меньшего?

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в новой серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала о возвращении в тур после рождения ребёнка.

«Я была так рада вернуться к тренировкам, так как не была на корте после Australian Open. Я хочу вернуться более расслабленной. Обычно я всегда напряжена, так как хочу добиться успеха и выиграть всё. Я хочу быть лучшей, такой я человек. Я всегда ищу новые цели.

Люди не в первый раз будут задавать вопросы о том, что я делаю на теннисном корте. Ранее, когда мы с Винус не пошли по пути, который нам предлагали, нас спрашивали о причинах, мотивации и преданности игре. Но затем у меня впервые обнаружили лёгочную эмболию, от которой я чуть не умерла. Я забыла о карьере, пропустила девять месяцев, но затем вернулась. Я не сразу стала выигрывать турниры «Большого шлема». Но такие трудности важны. Они помогают обрести силу. Поражения так же важны, как победы. Нужно бороться в каждом матче, каждом гейме и розыгрыше. Это и сделало меня сильнее.

Почти половину своих турниров «Большого шлема» я выиграла после 30. Именно такой стандарт я для себя и ставлю в своём новом возвращении. Почему в 36 лет и став мамой я должна хотеть меньшего? Я к такому не привыкла", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

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