Джокович: остаётся лишь упорно работать над своей игрой и молиться

Сербский теннисист Новак Джокович после поражения во втором круге турнира в Мадриде от британца Кайла Эдмунда (3:6, 6:2, 3:6) признался, что ему никак не удаётся выйти на прежний уровень.

«Очевидно, что у меня пока многое не получается. Но мне нужно продолжать упорно работать и молиться. Надеюсь, что мне удастся улучшить мою игру. Я должен стать сильнее, нельзя сдаваться», — цитирует Джоковича Tennis Mash.

После поражения в Мадриде сербский теннисист впервые за последние 11 лет в обновлённом рейтинге ATP покинет топ-15. Далее Джоковичу предстоит сыграть на турнире в Риме, где он в прошлом году добрался до финала.