Кар. Плишкова: моя игра на грунте отлично работала против Стивенс

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над американкой Слоан Стивенс в третьем круге турнира в Мадриде со счётом 6:2, 6:3

«Я хорошо себя чувствовала на корте и была уверена во всех ударах — форхенде, бэкхенде, подаче, за исключением пары двойных ошибок в одном из геймов. Я чувствовала, что у меня всё получается. К тому же моя игра на грунте отлично работала против Стивенс. На этом покрытии она не так хорошо двигалась. Я же уверенно действовала в долгих розыгрышах и была не против выполнить 2-3 кросса.

Я была готова затягивать розыгрыши, оказывать давление на соперницу и вынуждать её много бегать. В такой игре у неё возникли трудности", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.