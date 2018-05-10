Тим: мне нужна была такая трудная победа, как в матче с Делбонисом

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над аргентинцем Федерико Делбонисом (4:6, 6:3, 7:5) во втором круге турнира в Мадриде. Тим отметил значимость тяжёлого успеха.

«Мне нужны такие победы, чтобы прогрессировать. Конечно, очень и очень важно, что я в итоге победил», — цитирует Тима Tennis World USA.

В третьем круге турнира в Мадриде австриец встретится с хорватом Борной Чоричем. Ранее соперники провели всего два матча, обменявшись победами. Чорич во втором круге в Мадриде разгромил немца Ян-Леннарда Штруффа (6:0, 6:2).