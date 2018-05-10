Бертенс: этот день трудно назвать нормальным

Голландка Кики Бертенс прокомментировала победу над датчанкой Каролиной Возняцки в третьем круге турнира в Мадриде со счётом 6:2, 6:2.

«Даже не знаю, как оценить уровень моей игры в этом матче. Почти все мои удары попадали в цель. Я выполняла удары с лёта, укороченные, и всё получалось. Этот день трудно назвать нормальным. Но, надеюсь, у меня такие дни ещё будут», — приводит слова Бертенс официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в столице Испании голландка поспорит с россиянкой Марией Шараповой.