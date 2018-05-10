Гарсия: играть с теннисисткой, которая выступает дома, — это отличный опыт

Французская теннисистка Каролин Гарсия поделилась ожиданиями от матча с испанкой Карлой Суарес-Наварро в четвертьфинале турнира в Мадриде.

«Карла будет играть дома перед своими болельщиками, так что она будет мотивирована. Её игра идеально подходит для грунта. Это будет интересный матч. Мне нужно будет продемонстрировать свой лучший теннис. Играть с теннисисткой, которая выступает дома, — это отличный опыт. Мне нужно быть к этому готовой, это часть игры. Здорово, когда зрители активно выражают поддержку», — приводит слова Гарсии официальный сайт тура.