Чорич: у меня был слишком тяжёлый график, но постепенно я набираю форму

Хорватский теннисист Борна Чорич после успешного преодоления второго круга турнира в Мадриде рассказал о тяжёлом графике, связанном с участием в Кубке Дэвиса. Также спортсмен признался, что грунт является для него любимым покрытием.

«Да, мне в последнее время было сложно, т. к. после Майами я поехал играть на Кубке Дэвиса. У меня не было возможности отдохнуть. Я был очень уставший, мне нужно было время для восстановления после небольшой травмы.

После Монте-Карло я взял двухнедельную паузу и постепенно вернулся к тренировкам. Теперь я чувствую себя превосходно! Мне нравится играть на грунте. Это любимое покрытие. В последние два года я очень хорошо играл на грунте, добился лучших результатов. Я выиграл свой первый титул на грунте, пробился в четвертьфинал турнира в Мадриде. Мне лишь нужно чуть больше времени, чтобы набрать оптимальную форму», — цитирует Чорича Punto de Break.