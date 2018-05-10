Макинрой: Трамп предлагал мне миллион долларов за матч с сёстрами Уильямс

Бывший американский теннисист Джон Макинрой рассказал, что Дональд Трамп предлагал ему миллион долларов за матч с Сереной Уильямс или Винус Вильямс. 59-летний Макинрой не пояснил, когда было сделано это предложение, сообщив лишь, что тогда Трамп ещё не был президентом США.

«Я получил конверт от Трампа. Он написал:

«Уважаемый Джон, я предлагаю тебе $ 1 млн за матч с Сереной или Винус», — цитирует Макинроя Bleacher Report.

По словам Макинроя, он отказался от этого предложения. Причиной стало нежелание соревноваться с женщиной. В то же время сам теннисист считает, что он мог бы одержать победу в этом матче.

«Мои дочки со мной не согласились, сказав, что вряд ли я бы победил. Боже, я даже не могу переманить на свою сторону собственных детей!» — в шутку отметил Макинрой.