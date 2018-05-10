А. Зверев: было важно уверенно начать матч с Донским и победить в двух сетах

Немец Александр Зверев прокомментировал свою победу над россиянином Евгением Донским во втором круге турнира в Мадриде со счётом 6:2, 7:5.

«Мне было важно уверенно начать матч и победить в двух сетах. Я привык к этим поздним матчам, они мне даже очень нравятся. Я хотел выиграть как можно скорее, и в целом получилось неплохо.

Конечно, приятно, что на минувшей неделе мне удалось взять титул. Условия в Мюнхене были похожие. Может быть, в Мадриде мы играем на большей высоте и здесь теплее, но в целом я доволен тем, как играл там и как играю здесь", — цитирует Зверева официальный сайт тура.

Донской проиграл А. Звереву во втором круге «Мастерса» в Мадриде