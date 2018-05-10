Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп примет участие в турнире в Истбурне, сообщает пресс-служба организаторов соревнований.

Организаторы рассчитывают, что в нынешнем сезоне может повториться исторический финал 1978 года. Тогда в финале встретились первая и вторая ракетки мира – Крис Эверт и Мартина Навратилова. В этот раз в турнире также примут участие лучшие теннисистки рейтинга WTA. Ранее было объявлено об участии второй ракетки мира датчанки Каролины Возняцки.

Турнир в Истбурне будет проходить с 22 по 30 июня.