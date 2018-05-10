Супруга Джоковича: не стоит винить меня в неудачах Новака

Супруга сербского теннисиста Новака Джоковича Елена приняла участие в передаче на сербском телевидении. Она ответила на слова критиков, которые обвиняли Елену в ухудшении результатов Новака.

«В жизни Новака я играю очень важную роль. Но в его карьере моя роль заключается в том, чтобы поддерживать его. Поэтому я не думаю, что есть какая-то логика в обвинениях в мой адрес. Я игнорирую слова тех, кто обвиняет Новака, что он якобы стал меньше тренироваться. Я знаю, что это не так, я знаю, как много он работает над собой.

Я горжусь его силой и желанием вернуться на вершину, его любовью к своей работе. Новак умеет сбалансировать всё в жизни. Он – человек, который продвигает истинные ценности. Но общественность постоянно хочет найти какие-то противоречия, вот и всё», — пояснила Елена.