Кузнецова: мы с Мартинесом поставили нашу работу на паузу

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову прокомментировала информацию о её расставании с тренером Карлосом Мартинесом.



«Прокомментирую многочисленные истории о смене моей команды. Я очень трепетно отношусь к каждому, кто со мной на пути, кто помогает мне. С Карлосом мы провели успешные годы вместе, и я уверена в его профессионализме на все сто процентов. Но сейчас, после травмы и восстановления, у меня новый этап, и я стараюсь анализировать происходящее и искать новые решения для спортивного развития. И я, и Карлос хотим результатов — для этого спортсмен и тренер вместе.

Сейчас мы просто поставили на паузу нашу работу, но это не значит, что завтра или послезавтра мы снова не будем двигаться вместе к общим целям!" — сказала Кузнецова.

Светлана Кузнецова Фото: Фото из личного архива Светланы Кузнецовой