Возняцки: объединённый тур для мужчин и женщин не нужен

Датская теннисистка Каролина Возняцки после поражения на турнире в Мадриде от Кики Бертенс (2:6, 2:6) ответила на вопросы журналистов. Её попросили прокомментировать гипотетический тур, в котором принимают участие и мужчины, и женщины.

«Я не знаю, я никогда не думала об этом. У нас и так есть смешанные турниры. Но мне кажется, что сейчас всё сбалансированно. Есть традиционные турниры, у мужчин свои, у нас свои. Не вижу в этом ничего плохого.

Когда у нас бывают свои турниры, мы получаем возможность тренироваться на кортах, они остаются пустыми. Мне кажется, что было бы сложно найти необходимое количество кортов для мужчин и женщин одновременно.

Из турниров для мужчин и женщин хотелось бы появления соревнований в Монако. Там действительно здорово, многие игроки живут и тренируются в Монако. Хотелось бы, чтобы там проходили такие соревнования для мужчин и женщин», — цитирует Возняцки Tennis World USA.