Скьявоне получила «уайлд-кард» на турнир в Риме

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне примет участие в турнире в Риме (Италия). 37-летняя спортсменка получила «уайлд-кард» категории топ-20. «Уайлд-кард» от Федерации тенниса Италии получили Сара Эррани и Роберта Винчи.

«Уайлд-кард» позволит Скьявоне начать игру с основной сетки турнира. Итальянка уже в 20-й раз примет участие в престижном турнире. Впервые она дебютировала на этих соревнованиях в 1998 году. Лучшим результатом Скьявоне в Риме остаётся четвертьфинал, куда она пробивалась четырежды.

В последний раз итальянка участвовала в турнирах в Марте, когда она сыграла в Индиан-Уэллсе (США).