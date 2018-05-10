Халеп: в этом году хочу пройти дальше четвертьфинала на турнире в Истбурне

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала своё решение сыграть на турнире в Истбурне, который пройдёт с 22 по 30 июня. В прошлом году уроженка Констанцы на этих соревнованиях дошла до четвертьфинала.

«Мне понравился мой дебют на турнире в Истбурне. В этом году хотелось бы пройти ещё дальше. Состав участников здесь каждый год очень сильный, что очень привлекает и делает этот турнир идеальным в плане подготовки к Уимблдону», — цитирует Халеп официальный сайт тура.

«Мы очень рады, что Симона вернётся в Истбурн. В этом году она демонстрирует очень увлекательную игру. Мы рады предоставить возможность болельщикам увидеть первую ракетку мира, которая будет бороться за трофей», — сказал директор турнира Гэвин Флетчер.