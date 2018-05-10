Дель Потро: доволен своей игрой и физическим состоянием, кисти пока не беспокоят

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро после победы во втором круге турнира в Мадриде над боснийцем Дамиром Джумхуром (6:3, 6:3) рассказал о своём физическом состоянии и особенностях игры на грунте.

«Думаю, что я удачно провёл первый матч на грунтовом покрытии. Мы разыгрывали хорошие партии, я здорово двигался. В целом я доволен своей игрой, но мне хотелось бы улучшить её.

На этом покрытии нельзя наносить много резаных ударов (слайсов). Я раньше довольно часто использовал этот приём, но здесь поменял стратегию. Мне приходится полностью задействовать мои запястья, с которыми у меня были проблемы. Приходится наносить удары, держа ракетку двумя руками. Пока запястья работают нормально, нареканий нет.

Каждый день я прохожу восстановительные процедуры, чтобы моё тело было готово к испытаниям. Пока это работает. Главное, что я могу играть на турнирах и хочу играть в теннис», — цитирует дель Потро Tennis World.