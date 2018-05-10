Халеп не сумела защитить титул в Мадриде, проиграв в 1/4 финала Кар. Плишковой

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Мадриде (Испания), в двух партиях проиграв представительнице Чехии Каролине Плишковой (6) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Первая ракетка мира, являющаяся действующей чемпионкой этих соревнований, совершила 3 двойные ошибки и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Каролины 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.



За выход в финал соревнований в столице Испании Плишкова поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) — Петра Квитова (Чехия, 10).