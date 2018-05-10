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Халеп не сумела защитить титул в Мадриде, проиграв в 1/4 финала Кар. Плишковой

Халеп не сумела защитить титул в Мадриде, проиграв в 1/4 финала Кар. Плишковой
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Мадриде (Испания), в двух партиях проиграв представительнице Чехии Каролине Плишковой (6) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Первая ракетка мира, являющаяся действующей чемпионкой этих соревнований, совершила 3 двойные ошибки и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Каролины 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в столице Испании Плишкова поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) — Петра Квитова (Чехия, 10).

Мадрид (ж) 2018. 1/4 финала
10 мая 2018 года, четверг. 15:05 МСК
Симона
Халеп
Каролина
Плишкова
4:6 3:6
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