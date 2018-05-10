А. Зверев: меня приходится успокаивать, поскольку я хочу быть лучшим во всём

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какие цели ставит перед собой на корте и за его пределами.



«На корте я действую под стать огню. Основная цель – победа, а другие вещи меня не беспокоят. Я хочу побеждать и на корте, и за его пределами. Вне тенниса меня можно назвать дружелюбным парнем, которому нравится проводить время с друзьями и заниматься обычными вещами. На корте же я остаюсь настоящим профессионалом. На тренировках я всегда уделяю внимание аспектам, которые необходимо улучшить. Порой людям приходится успокаивать меня, поскольку я хочу быть лучшим во всём, что делаю», — сказал Зверев в интервью изданию El Pais.



Уроженец Гамбурга добрался до третьего круга на турнире в Мадриде, где встретится с аргентинцем Леонардо Майером.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.