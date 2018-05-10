Гарсия: Шарапова знает, как справляться с давлением

Француженка Каролин Гарсия (7) поделилась мнением по поводу возможного поединка с россиянкой Марией Шараповой в полуфинале турнира в Мадриде.
«Мы встречались с Шараповой в Штутгарте, и это был очень тяжёлый матч. Каждая из нас могла рассчитывать на победный результат. Если мы встретимся в Мадриде, это будет совсем другая история с учётом стадии турнира и покрытия. Когда вы играете против Шараповой, необходимо показывать свой лучший теннис. Она действует в агрессивной манере и знает, как справляться с давлением», — приводит слова Гарсии официальный сайт WTA.
Гарсия встретится с Шараповой, если россиянка обыграет голландку Кики Бертенс.
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