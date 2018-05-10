Шарапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде, уступив Бертенс

Россиянка Мария Шарапова не сумела выйти в полуфинал грунтового турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. Уроженка Нягани уступила голландке Кики Бертенс со счётом 6:4, 2:6, 3:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. 52-я ракетка мира допустила 3 двойные ошибки и упустила 5 брейк-пойнтов, она обошлась без подач навылет. У Бертенс 6 эйсов, 6 ошибок на подаче и 7 реализованных брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
За выход в финал Бертенс, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, поспорит с француженкой Каролин Гарсия (7), ранее обыгравшей испанку Карлу Суарес-Наварро.
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