Тим вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, где может сыграть с Надалем

Австрийский теннисист Доминик Тим завоевал путёвку в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, сломив сопротивление хорвата Борны Чорича – 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. 7-я ракетка мира выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 2 раза взял чужую подачу. На счету Чорича 8 эйсов, 1 ошибка на подаче и 4 упущенных брейка.



За выход в полуфинал Тим поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Диего Шварцман (Аргентина, 13). Первая ракетка мира является действующим победителем соревнований.