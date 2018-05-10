Шарапова выиграла один трёхсетовый матч из пяти в 2018 году

Россиянка Мария Шарапова в четвертьфинале турнира в Мадриде уступила голландке Кики Бертенс со счётом 6:4, 2:6, 3:6. Пятикратная победительница соревнований серии «Большого шлема» провела 15-й трёхсетовый матч с момента окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и потерпела восьмое поражение.
В 2017 году Мария выиграла 6 трёхсетовых матчей из 10, а в текущем сезоне одержала всего одну победу в подобных поединках.
В общей сложности Шарапова одержала 8 побед при 6 неудачах. В рейтинге WТА она занимает 52-е место.
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