Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выступление россиянки Марии Шараповой на турнире категории Premier Mandatory в Мадриде. Уроженка Нягани добралась до четвертьфинала, где уступила голландке Кики Бертенс.
«Выступление Шараповой в Мадриде обнадёживает. Понятно, что до побед в больших турнирах далеко, но прогресс очевиден. Она может постепенно прибавлять и, возможно, к Уимблдону подойдёт во всеоружии. Мне кажется, к «Ролан Гаррос» просто не успеет набрать оптимальную форму. Сейчас Марии необходимо хорошо выступить в Риме, чтобы попасть в посев Открытого чемпионата Франции. С другой стороны, почему бы организаторам не выдать ей «уайлд-кард» как чемпионке турнира? Это логично и правильно.
Что касается её тренера Томаса Хогстедта, то пока о его работе говорить рано, ведь радикально менять игру Марии нет смысла. Просто постепенно нужно прибавлять в некоторых аспектах, стать немного гибче и разнообразнее. Это не сразу заметные вещи, которые должны проявиться во время соревнований. Главное, чтобы показатели Шараповой не ухудшались, а, наоборот, повышались», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Янчук: выступление Шараповой обнадёживает, прогресс очевиден