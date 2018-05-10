Лайович впервые в карьере обыграл теннисиста, входящего в топ-10

Теннисист из Сербии Душан Лайович сотворил сенсацию, со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (8:6) обыграв на пути в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде шестую ракетку мира, аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.



27-летний уроженец Белграда, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, впервые в карьере отпраздновал победу над теннисистом, входящим в первую десятку мирового рейтинга.



Кроме того, Лайович впервые вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000». Его следующим соперником будет представитель ЮАР Кевин Андерсон, ранее обыгравший немца Филиппа Кольшрайбера.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.