Шарапова: я должна ожидать от себя большего, только так можно прогрессировать

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала поражение от голландки Кики Бертенс со счётом 6:4, 2:6, 3:6 в четвертьфинале турнира в Мадриде.



«После таких встреч понимаю, что мне ещё много над чем надо работать. Да, я могу вынести много позитивных моментов, но при этом мне надо быть к себе достаточно строгой. Должна ожидать от себя большего, только так можно прогрессировать. Нельзя похлопывать по спине, тем самым успокаивая себя. Конечно, было здорово обыграть трёх соперниц на пути к четвертьфиналу, но сегодня я потерпела поражение. Необходимо оценить сложившуюся ситуацию и начать всё заново», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.



Для Шараповой этот четвертьфинал стал первым на соревнованиях категории Premier Mandatory с 2015 года.

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