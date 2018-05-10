Лайович: ещё не до конца осознал, что обыграл дель Потро

Серб Душан Лайович (Q) не скрывал эмоций после победы над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (4) в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.



«Это самая значимая победа в карьере, один из лучших матчей, который мне довелось провести. Чувствовал себя отлично и понимал, что в течение матча получу шансы. Борьба с первого и до последнего розыгрыша принесла плоды. Я ещё не до конца осознал, что обыграл дель Потро, но при этом понимаю, что заслужил этот успех», — приводит слова Лайовича официальный сайт тура.



Лайович впервые в карьере обыграл теннисиста, входящего в топ-10. Его следующий оппонент – представитель ЮАР Кевин Андерсон (6).

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