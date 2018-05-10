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32 эйса помогли Иснеру обыграть Куэваса в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

32 эйса помогли Иснеру обыграть Куэваса в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде. В третьем круге седьмая ракетка соревнований обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:7 (9:11), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. У американца 32 подачи навылет и 1 двойная ошибка, он обошёлся без брейк-пойнтов. Куэвас выполнил 16 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и упустил 2 брейка.

В четвертьфинале Иснер встретится с немцем Александром Зверевым, получившим от организаторов второй номер посева.

Мадрид (м) 2018. 3-й круг
10 мая 2018 года, четверг. 20:20 МСК
Джон
Иснер
Пабло
Куэвас
6:7 7:6 7:6
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