32 эйса помогли Иснеру обыграть Куэваса в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Американский теннисист Джон Иснер вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде. В третьем круге седьмая ракетка соревнований обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:7 (9:11), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).



Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. У американца 32 подачи навылет и 1 двойная ошибка, он обошёлся без брейк-пойнтов. Куэвас выполнил 16 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и упустил 2 брейка.



В четвертьфинале Иснер встретится с немцем Александром Зверевым, получившим от организаторов второй номер посева.

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