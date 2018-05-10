Надаль вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Тимом

Испанец Рафаэль Надаль (1) оказался в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде, обыграв аргентинского теннисиста Диего Шварцмана (13) со счётом 6:3, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Первая ракетка мира выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Шварцмана, занимающего 16-е место в рейтинге ATP, 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.
В четвертьфинале Надаль, являющийся действующим победителем турнира, встретится с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под пятым номером.
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