Надаль выиграл 50 сетов на грунте подряд и побил рекорд Дж. Макинроя

Испанец Рафаэль Надаль (1) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде обыграл аргентинского теннисиста Диего Шварцмана (13) со счётом 6:3, 6:4. Таким образом, 31-летний уроженец Манакора продлил серию выигранных кряду сетов на грунте до 50.

Надаль превзошёл достижение американца Джона Макинроя по количеству победных партий подряд на одном покрытии. В 1984 году представитель США довёл беспроигрышную серию на ковре до 49 сетов.

В четвертьфинале соперником Рафаэля станет австриец Доминик Тим.