А. Зверев: хочу опередить Надаля и Федерера

Немецкий теннисист Александр Зверев оценил игру лидеров мужского тура и рассказал о собственных амбициях.



«Элитные теннисисты действуют на стабильном уровне. Они демонстрируют хорошую игру даже в ходе неудачных поединков. Надаль и Федерер – непревзойдённые мастера, то же самое касается и Джоковича с Марреем. Не хочу, чтобы Надаль и Федерер уходили на пенсию. Нужно попытаться найти способ быть лучше, чем они. Я хочу опередить Рафу и Роджера», — сказал Зверев в интервью El Pais.



Зверев (2) дошёл до четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде, где встретится с американцем Джоном Иснером (7).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.