Надаль: матч с Тимом — возможность сыграть с одним из лучших теннисистов мира

Испанец Рафаэль Надаль после победы над аргентинцем Диего Шварцманом со счётом 6:3, 6:4 в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде признался, что не придаёт большого значения статистическим показателям. Рафаэль довёл беспроигрышную серию на грунте до 50 сетов и превзошёл достижение американца Джона Макинроя.

«На самом деле я не думаю о рекордах. Возможно, после завершения карьеры у меня будет время всё это обдумать. Но сейчас самое важное, что я победил в трудном матче сильного соперника, который играл очень хорошо.

Матч с Тимом будет очень тяжёлым, особенно учитывая нюансы покрытия и высоту. После его ударов мяч отскакивает очень высоко, поэтому крайне трудно контролировать отскок. Так что поединок будет сложным, но это отличная возможность сыграть с одним из лучших игроков мира", — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.