Шаповалов: не жду, что матч с Эдмундом будет лёгкой прогулкой

Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился ожиданиями от предстоящего матча с британцем Кайлом Эдмундом в 1/4 финала турнира в Мадриде.



«Меня ждёт очередной тяжёлый матч с Эдмундом. В начале года он обыграл меня в равном поединке. Это был невероятный теннис, мы показали игру потрясающего уровня. Я не ожидаю лёгкой прогулки. Это будет интересный поединок», — приводит слова Шаповалова пресс-служба ATP.



Шаповалов пробился в восьмёрку сильнейших, одолев соотечественника Милоша Раонича со счётом 6:4, 6:4.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.