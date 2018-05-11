Лыкина вышла в полуфинал турнира ITF в Фукуоке, где сыграет с Ар. Родионовой

Российская теннисистка Ксения Лыкина вышла в полуфинал турнира ITF в Фукуоке (Япония) с призовым фондом $ 60 тыc., в двух сетах обыграв представительницу Великобритании Кэти Данн со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 57 минут. Россиянка 1 раз подала навылет и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в Фукуоке Лыкина поспорит с представительницей Австралии Ариной Родионовой, посеянной под вторым номером.

Лыкина вышла в четвертьфинал турнира ITF в Фукуоке