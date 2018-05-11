Гарсия: думаю, Бертенс всегда демонстрирует свой лучший теннис на грунте

Француженка Каролин Гарсия поделилась ожиданиями от матча с голландкой Кики Бертенс в полуфинале турнира в Мадриде (Испания).

«Думаю, Бертенс всегда демонстрирует свой лучший теннис на грунте. Ей нравится это покрытие. Она отлично на нём двигается, использует вращение на подаче и при ударе с форхенда. Мы играли в Кубке Федерации 2-3 года назад, а до этого встречались уже давно. Других воспоминаний у меня нет. Я уверена, что это будет настоящая битва», — приводит слова Гарсии официальный сайт тура.