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Гарсия: думаю, Бертенс всегда демонстрирует свой лучший теннис на грунте

Гарсия: думаю, Бертенс всегда демонстрирует свой лучший теннис на грунте
Теннис / WTA

Француженка Каролин Гарсия поделилась ожиданиями от матча с голландкой Кики Бертенс в полуфинале турнира в Мадриде (Испания).

«Думаю, Бертенс всегда демонстрирует свой лучший теннис на грунте. Ей нравится это покрытие. Она отлично на нём двигается, использует вращение на подаче и при ударе с форхенда. Мы играли в Кубке Федерации 2-3 года назад, а до этого встречались уже давно. Других воспоминаний у меня нет. Я уверена, что это будет настоящая битва», — приводит слова Гарсии официальный сайт тура.

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