Кар. Плишкова: я провела один из лучших матчей на грунте в своей жизни

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу над румынкой Симоной Халеп в четвертьфинале турнира в Мадриде со счётом 6:4, 6:3.

«Я всё ещё удивлена своими результатами на грунте. Я старалась играть с умом, а не только полагаться на скорость. Я хотела действовать разнообразно, менять темп и удерживать свою подачу.

В матче с Симоной нужно чувствовать игру. У меня это получилось. Я отлично себя чувствовала в розыгрышах, даже при ударах с бэкхенда. Мой форхенд также работал отлично. Думаю, я провела один из лучших своих матчей в этом году и точно один из лучших на грунте в своей жизни.

Я отлично двигалась по корту, хорошо атаковала и оборонялась. Приятно осознавать, что ты можешь уверенно проводить долгие розыгрыши. Не всегда нужно самой зарабатывать очки, можно также немного позволять сопернице вступать в игру. У меня сегодня это получалось", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

Халеп не сумела защитить титул в Мадриде, проиграв в 1/4 финала Кар. Плишковой