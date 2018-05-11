Бертенс: в начале игры с Марией у меня были трудности, но я разобралась с ними

Голландка Кики Бертенс прокомментировала свою победу над россиянкой Марией Шараповой в четвертьфинале турнира в Мадриде со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

«Я раньше не встречалась с Шараповой, но, конечно, когда видишь её игру, то понимаешь, что она выполняет мощные удары. В начале матча у меня возникли трудности с поиском решений, в частности с высокими мячами. Но по ходу матча я сумела разобраться и горжусь собой. Я смогла войти в игру и изменить ход встречи.

Я не очень хорошо играла в первом сете, и это расстраивало, учитывая, что накануне я сыграла просто великолепно. Это было самое сложное — вновь найти свою игру и проводить долгие розыгрыши. В начале встречи я слишком много атаковала и постепенно решила, что нужно просто возвращать как можно больше мячей на половину соперницы, чтобы найти свою игру. Я так и сделала и очень довольна собой", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.