Тим: чтобы победить Надаля, я должен сыграть лучший матч в жизни

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над хорватом Борной Чоричем в третьем круге турнира в Мадриде (2:6, 7:6, 6:4) и оценил шансы в четвертьфинале против испанца Рафаэля Надаля.

«Я был очень близок к поражению в матче, когда во втором сете проигрывал 4:5, но затем мне удалось собраться. Тот момент был переломным. После того я начал играть очень хорошо. В решающий момент второго сета и в третьем сете я играл в свой лучший теннис, хотя, конечно, и мог проиграть.

Я рад, эта победа очень важна для меня. Чорич находится в фантастической форме, он провёл два отличных матча здесь на турнире. В прошлом году он тоже играл очень хорошо, тем ценнее моя победа.

Что касается грядущего матча с Надалем, то это самое большое испытание в теннисе. Будет очень и очень сложно, я настраиваюсь на победу, хоть это и не слишком реалистично. Я понимаю это, учитывая его и мой уровни игры. Но, естественно, я не хочу лишь поучаствовать в шоу Надаля и уехать.

Думаю, что в прошлом году победить Надаля было проще, чем сейчас. Тогда я по уровню был ближе к нему. В Риме я сыграл на сто процентов своих возможностей, и та победа стала одним из главных матчей в моей карьере. Для победы в Мадриде мне надо сыграть с ним так же. Я должен провести лучший матч в своей жизни, сыграть агрессивно и избежать ошибок», — цитирует Тима Tennis World USA.