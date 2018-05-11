Шаповалов повторил достижение Надаля, Хьюитта и Гаске

Канадский теннисист Денис Шаповалов стал лишь 9-м игроком в возрасте до 19 лет, кому удалось пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» на грунте. 10 мая Шаповалов переиграл своего соотечественника Милоша Раонича (6:4, 6:4).

В последний раз в таком возрасте попасть в четвертьфинал турнира «Мастерс» в Мадриде удавалось испанцу Рафаэлю Надалю и французу Ришару Гаске. Они пробились в 1/4 финала в 2005 году. Помимо них в престижном списке находятся Фабрис Санторо, Андрей Медведев, Алекс Корретха, Томми Хаас, Ллейтон Хьюитт и Гильермо Кория.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Шаповалов встретится с британцем Кайлом Эдмундом. Этот матч состоится 11 мая.