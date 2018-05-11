Квитова: я показала хороший теннис и оказывала давление на Касаткину

Чешка Петра Квитова поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Мадриде со счётом 6:4, 6:0. За выход в финал уроженка Биловца поспорит со своей соотечественницей Каролиной Плишковой.

«Я весь день старалась беречь энергию, поэтому немного волновалась перед матчем по поводу того, потребуется ли мне время, чтобы найти свой ритм и хорошо двигаться. Но уже в начале матча я была готова, и это было отличным знаком. С начала встречи я демонстрировала хороший теннис. Я оказывала давление на соперницу. У неё не было времени использовать вращение и другие вещи, которые она любит.

Победитель всегда может быть только один, поэтому либо я, либо Каролина прервём свои победные серии. Но я уже довольна своим выступлением на грунте — в Праге, Мадриде и Кубке Федерации. Я наслаждаюсь игрой. Постараюсь сделать это и в полуфинале, но понимаю, что будет тяжело", — цитирует Квитову официальный сайт тура.