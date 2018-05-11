Иванишевич сыграет с Бахрами в выставочном матче в Умаге

Легендарный хорватский теннисист Горан Иванишевич проведёт выставочный матч с бывшим теннисистом и шоуменом Мансуром Бахрами. Игра состоится 14 июля в городе Умаге, перед стартом открытого чемпионата Хорватии по теннису.

Выставочные матчи являются обязательной частью программы турнира в Умаге с 2014 года. В этом году открытый чемпионат Хорватии по теннису будет проходить с 16 по 22 июля.

«Вы готовы к ещё одному невероятному выставочному матчу? На 14 июля мы приготовили для вас ещё одно незабываемое шоу. Главные роли получили хорошие друзья нашего турнира – Горан Иванишевич и Мансур Бахрами», — сообщила пресс-служба организаторов в «Твиттере».

В прошлом году в выставочных матчах турнира приняли участие Андре Агасси, Хуан-Карлос Ферреро и Иванишевич.