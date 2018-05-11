Касаткина — Квитова. Обзор четвертьфинала турнира в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина (14) в четвертьфинале турнира в Мадриде уступила чешке Петре Квитовой (10) со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 15-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 1 брейк-пойнт из 3 и проиграла 5 геймов на своей подаче. Петра дважды подала навылет при 2 двойных.



В полуфинале соперницей Квитовой станет её соотечественница Каролина Плишкова (6), обыгравшая ранее румынку Симону Халеп (1) — 6:4, 6:3.

Рафаэль Надаль приготовился к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.