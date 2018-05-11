Дель Потро: могу не переживать о своём физическом состоянии. Я в хорошей форме

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, проигравший в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (6:8), оценил свою нынешнюю форму.

«Я хорошо себя чувствую. Матчи и тренировки — это разные вещи. Да, всего две игры на турнире — это не так много, но для меня это нормально. Думаю, я постепенно набираю ход. Всегда можно найти позитивные моменты. Для меня это был первый грунтовый турнир в 2018 году. Я вполне приемлемо провёл два матча. Лайович хорошо играет на грунте. Думаю, это был равный матч.

Я во многом могу прибавить к турниру в Риме и «Ролан Гаррос». Я могу повысить уровень своей игры. Сейчас я спокоен. Мне важно лишь уменьшить количество невынужденных ошибок.

Турнир в Риме — это ещё одна возможность для меня, чтобы хорошо себя почувствовать на грунте. Для меня это одно из самых сложных покрытий из-за особенностей передвижения по корту и продолжительных розыгрышей. Но я играю хорошо. Завтра я вернусь к тренировкам и могу не переживать о своём физическом состоянии. Я в хорошей форме", — цитирует дель Потро официальный сайт тура.