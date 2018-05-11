Шарапова: после турнира в Индиан-Уэллсе у меня было несколько сложных недель

Россиянка Мария Шарапова после поражения от голландки Кики Бертенс в четвертьфинале турнира в Мадриде со счётом 6:4, 2:6, 3:6 оценила своё выступление в сезоне.

«После турнира в Индиан-Уэллсе у меня было несколько сложных недель. Немногие в такой ситуации говорили бы: „Нужно двигаться дальше“. Это было тяжело. Я хочу перемен, хочу продолжать работать. Этот настрой и такая точка зрения помогают мне. Когда ты стараешься принять верное решение в столь эгоистичном виде спорта, то, возможно, в итоге всё получится. Мы все стараемся внести коррективы, чтобы стать сильнее.

Конечно, приятно играть, когда можно не переживать о других вещах и ты концентрируешься лишь на теннисе. Такое бывает не всегда, но это часть спорта. В целом в теннисе иногда всё решают лишь несколько розыгрышей", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

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