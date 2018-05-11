Дарси не вернётся на корт в 2018 году

Бельгийский теннисист Стив Дарси на пресс-конференции сообщил, что не сможет вернуться на корт в 2018 году. Спортсмен не выходил на корт с прошлогоднего розыгрыша Кубка Дэвиса, когда он принимал участие в ноябрьском матче против сборной Франции.

34-летний бельгиец никак не может залечить травму локтя, которую он получил ещё в июне 2017 года. Дарси признался, что боли в локте беспокоят его и не дают вернуться к игре. В 2018 году он не принял участия ни в одном турнире. Перед травмой теннисист поднялся на 38-е место в рейтинге ATP, что стало его лучшим результатом в карьере.

«Я вернусь сильнее в 2019 году. Я не собираюсь заканчивать карьеру таким образом», — цитирует Дарси Tennis World USA.