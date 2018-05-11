Монфис остался недоволен судейством в матче с Надалем

Французский теннисист Гаэль Монфис после поражения от испанца Рафаэля Надаля во втором круге турнира в Мадриде (3:6, 1:6) раскритиковал работу арбитра. Недовольство француза вызвали слишком длинные паузы соперника. В то же время Монфис признал, что Надаль был сильнее.

«Да, иногда Надаль делает слишком большие паузы перед подачей. Он очень быстр, когда ведёт, но иногда он затягивает. Я разозлился, потому что судья не отреагировал на мои слова. Я сказал ему, чтобы он обратил внимание на действия Надаля, но арбитр лишь посмотрел на меня, и всё.

Непобедимых не бывает. Но Надаль был сильнее. Всё зависит от нас самих, надо становиться лучше и верить, что мы можем победить Надаля. Я постепенно восстанавливаюсь, провожу лишь вторую неделю на грунте. Я хорошо начал матч, но затем мне стало тяжело физически, Надаль играет очень быстро. Он хорошо бьёт с задней линии, отлично двигается. Я совершил большую ошибку, решив наносить мощные удары», — цитирует Монфиса L’Equipe.

На турнирах серии «Мастерс-1000» игроки не должны делать паузы перед подачей, превышающие 25 секунд. Надаль периодически берёт паузы, составляющие 30 секунд.