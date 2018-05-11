Кар. Плишкова: думаю, мне по силам обыграть Квитову

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (6) поделилась ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественницей Петрой Квитовой (10) в полуфинале турнира категории Premier Mandatory в Мадриде.



«Петра – серьёзный противник, но мы никогда не встречались на грунте. Она проводит отличный сезон и обретает уверенность после каждого проведённого матча. Впрочем, мне нечего терять. Думаю, что с момента нашего предыдущего поединка я стала несколько другой. Мы все прекрасно знаем, что Петра здорово играет против соотечественниц. Конечно, Квитова постарается показать лучший теннис, но у меня есть свои сильные стороны. Думаю, я способна обыграть её», — приводит слова Плишковой Tennis World USA.

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