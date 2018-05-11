Андерсон впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (6) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх партиях обыграв представителя Сербии Душана Лайовича (Q) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.



31-летний уроженец Йоханнесбурга впервые в карьере пробился в четвёрку сильнейших теннисистов на турнире серии «Мастерс». До этого момента южноафриканец 10 раз проигрывал в четвертьфиналах подобных турниров.



За выход в финал соревнований Андерсон поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 5).

Рафаэль Надаль приготовился к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.