Мертенс снялась с турнира в Риме

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс объявила, что пропустит предстоящий турнир в Риме.



«С радостью выступила бы в Риме. Слышала, что это замечательный турнир с великолепными болельщиками. К сожалению, я полностью не оправилась от бактериальной инфекции, поэтому доктор посоветовал мне отдохнуть в течение недели. Я скоро вернусь», — написала Мертенс на своей странице в сети «Твиттер».



Перед соревнованиями в Мадриде бельгийка попала в больницу. По словам спортсменки, занимающей 16-е место в рейтинге WTA, она плохо спала в связи с головной болью и повышенной температурой.