Вихлянцева встретится с Никулеску в первом круге квалификации в Риме

В Риме состоялась жеребьёвка квалификационной стадии к грунтовому турниру WTA, который пройдёт с 12 по 20 мая.



Россиянка Наталья Вихлянцева, занимающая 86-е место в рейтинге WTA, в первом круге встретится с румынкой Моникой Никулеску, посеянной под 12-м номером. Белоруска Арина Соболенко (2) в стартовом поединке квалификации сыграет с американкой Элисон Риске. Ещё одна представительница Беларуси, Александра Саснович (10), встретится с немкой Моной Бартель.



В основную сетку турнира из россиянок заявлены Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Мария Шарапова и Елена Веснина.