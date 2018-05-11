Гарсия: ощущение такое, словно я проиграла матч первого круга

Французская теннисистка Каролин Гарсия (7) поделилась эмоциями после поражения от голландки Кики Бертенс в полуфинале турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. Матч закончился со счётом 6:2, 6:2 в пользу 20-й ракетки мира.



«Дайте мне пару дней, и, возможно, я смогу отыскать позитив от выступления на турнире. Сейчас складывается такое ощущение, словно я проиграла в матче первого круга. Остаётся лишь разочарование, поскольку Бертенс легко уничтожала преимущество, которое я зарабатывала в ходе розыгрышей», — приводит слова Гарсии официальный сайт WTA.



В финале Бертенс встретится с победительницей чешского противостояния Каролина Плишкова (6) – Петра Квитова (10).

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